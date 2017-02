Seul confirma identidade do irmão de Kim Jong-un através da impressão digital

O governo da Coreia do Sul confirmou que o norte-coreano assassinado em um aeroporto da Malásia era Kim Jong-nam, irmão mais velho do líder da Coreia do Norte Kim Jong-un, sendo identificado pelas impressões digitais.

Seul realizou o teste por pedido do governo malaio, que na última terça-feira (14) pediu que comparar as impressões digitais do falecido com umas de Kim que Coreia do Sul guardava, revelaram fontes do governo sul-coreano à emissora pública “NHK”.

Após detectar uma coincidência entre as impressões, Seul abriu sua própria investigação, afirmaram as fontes.

As autoridades da Malásia se limitaram até o momento a confirmar a morte de um cidadão norte-coreano que viajava no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur com um passaporte em nome de Kim Chol, embora segundo fontes da Coreia do Sul se trata do irmão do líder norte-coreano.

De acordo com o documento, o norte-coreano – nascido em 1970, em Pyongyang – faleceu na última segunda-feira enquanto era levado a um hospital de Putrajaya, a capital administrativa do país, após supostamente ter sido atacado por duas mulheres que o envenenaram com um produto químico.

A polícia prendeu hoje a uma segunda mulher supostamente ligada ao assassinato, após a detenção na quarta-feira de uma mulher com documentação vietnamita, e as autoridades malaias não descartam fazer novas prisões ligadas ao crime.

