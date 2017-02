Espaço Caos, apresenta, Baile de Máscaras “Quanto Riso, oh! Quanta Alegria!”

Dia 28 de fevereiro, a partir das 18h, o Espaço Caos – arte e cultura realiza mais uma edição de seu já tradicional bailinho de carnaval. O “Quanto Riso, oh! Quanta Alegria!” é promovido desde 2014 e apresenta em sua quarta edição diversas atrações que movimentam o cenário cultural independente de Macapá.

O Espaço Caos é um local de produção, difusão e fomento da arte e cultura amapaense e nortista, criado em abril de 2013, que agrega produtores culturais independentes, artistas e empreendimentos criativos. Atualmente diversas iniciativas compõem o espaço: Festival Imagem-Movimento (FIM), os cineclubes Clube de Cinema e Cine Gore, Estúdio Caos, serigrafia Pigmentos, Studio Corsário – ilustração e design e a lojinha de publicações independentes Margem.

A noite de carnaval conta com apresentação da banda Pinducos, trazendo em seu repertório o Carimbó e outros ritmos; a banda Old Dogs, apresentando o Old Rock de Elvis Presley, The Beatles, Chuck Berry, The Doors, The Rolling Stones, entre outros, e o DJ Fúria Negra, com Black Music, pop e indie-tronic.

O baile apresenta ainda a 3º edição do projeto Palco Livre, iniciativa que visa democratizar o palco do Espaço Caos. As bandas interessadas em participar fazem a inscrição e o público vota nas atrações que gostaria de ver tocando. As duas mais votadas, garantem o espaço. O resultado será publicado nesta quarta-feira, 22 de fevereiro.

Além das atrações musicais, o público poderá se divertir e participar da batalha de confetes e do concurso de fantasia, que premiará o vencedor com um kit cultural. Durante a festa será oferecida pintura facial de neon e a lojinha Margem estará funcionando até 00h, com música e photobooth, para deixar registrado todos os bons momentos desta festa.

SERVIÇO:

Dia: 27 de Fevereiro

Hora: 18h até à 00h

Local: Espaço Caos – Arte Cultura (Av. Procópio Rola. 1572. Entre Manuel Eudóxio e Prof. Tostes. Próx. ao Fórum)

Ingressos Antecipados à R$7,00 na Underground Store (Vila Nova Shopping). Na hora vai estar R$10,00

A entrada de menores de 18 anos só é permitida com a presença e permanência do responsável legal no evento!

