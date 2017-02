Setap monta horários especiais para atender foliões que brincarão Carnaval de Santana

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) montou um esquema para atender os foliões que se dirigirem ao município de Santana para a programação de carnaval.

A programação de blocos do Carnaval 2017 em Santana vai começar na sexta-feira (24). Até a terça-feira “gorda” (28), centenas de foliões vão passar pelo Corredor da Folia, na Avenida Santana, e assistir a apresentações em camarotes e no palco central.

Durante os dias de carnaval, após a meia noite, a cada trinta minutos um ônibus sairá transportando os foliões. A partir deste horário, o terminal será transferido para a esquina da Rua Cláudio Lúcio Monteiro com a Avenida Santana, próximo ao comércio e área portuária. As linhas disponíveis serão Santana/ Macapá, Via Coração e Fazendinha.

Setap/Ascom

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Pinterest

Twitter

Imprimir

Tumblr

Google

Reddit

Pocket

Telegram

Email

Skype



Curtir isso: Curtir Carregando...