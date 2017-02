Em março tem Especial Engenheiros do Hawaii com a banda Dezoito21

Em março, a banda Dezoito21 faz o especial Engenheiros do Hawaii, em homenagem à um dos maiores ícones do rock nacional, com a participação de artistas independentes que irão trazer de volta para o palco grandes sucessos da música brasileira. O espetáculo será na casa de shows Armazém Beer, no centro de Macapá, no dia 10, a partir das 21h. O líder da Dezoito21, Geison Castro, confirma o repertório com os clássicos marcantes da Engenheiros, que embalou e ainda encanta jovens de todas as gerações.

É a segunda vez que a Dezoito21 produz um show em homenagem à banda. Em 2015 eles produziram uma apresentação que misturou acústico com o erudito, dando um toque revolucionário às canções. A banda amapaense, que tem entre suas inspirações os gaúchos, vai apresentar para o público sucessos como “O Papa é Pop”, “Infinita Highway”, “Terra de Gigantes”, “Pra ser Sincero”, e outras canções de domínio popular, que estão enraizadas na cultura do pop rock nacional, e influenciou muitos músicos e bandas. Banda Tia Biló, Hanna Paulino, Ravel Amanajás (Keona Spirit) e Ewerton Dias (Além do Rádio), farão participações especiais.

Engenheiros do Hawaii

Em Porto Alegre, no ano de 1995, a Engenheiros do Hawaii começou a carreira abalando o cenário nacional com as músicas progressivas, heavy metal e popular, com letras críticas e racionais, que juntou uma legião de fãs que seguiam a banda por todo o Brasil. Sob a liderança de Humberto Gessinger, ela passou por várias formações ao longo dos 30 anos em que esteve nos palcos. Com 17 álbuns gravados, em estúdios e ao vivo, além de coletâneas, a banda tem um legado de canções inesquecíveis que se tornaram hino até para as gerações atuais, por estarem no repertório de grupos e artistas de todo o país, que regravam e apresentam com novas roupagens, mas a mesma personalidade. Há a promessa de que retornem aos palcos em 2017.

Dezoito21

Banda amapaense foi formada em 1996, repercutindo o gênero progressivo do pop rock, funk-jazz, sempre cantando canções que falam das imperfeições e contradições da espécie humana, amor e filosofia. Eles já participaram de festivais como o Fejoca, em 1999, que rendeu um disco com os demais selecionados, e em 2000, e na Batalha das Bandas, em 2001 e 2003, quando ganhou o primeiro lugar. Com público garantido, a banda é seguida em seus shows e participações em eventos como Grito Rock e PoroRock, que se acostumaram a cantar as músicas autorais reflexivas e progressivas.

Serviço:

Especial Engenheiros, com Dezoito21

Data: 10 de março

Local: Armazém Beer

Camarotes antecipados: R$ 450,00 para 10 pessoas

Ingressos antecipados: R$ 40,00

Postos de venda: Underground Store e Cine Imperator, no shopping Vila Nova

Informações: 99149-6446/98137-3130

Importante: na página oficial no facebook da promotora do evento, Duas Telas Produções, estão acontecendo promoções relâmpagos para os seguidores.

Mariléia Maciel

Assessoria de Comunicação

