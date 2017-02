Feira do Paço está recrutando expositores e artistas para a temporada 2017

O maior encontro de empreendedores e participantes da economia criativa em Manaus já tem data marcada para retornar as atividades. No próximo dia 12 de março o entorno da Praça Dom Pedro II, em frente ao Paço da Liberdade, no Centro Histórico de Manaus, volta a ser ocupado com música, teatro, dança, artes urbanas, cinema, gastronomia e uma infinidade de produtos criativos, que são expostos na Feira do Paço.

Com realização e iniciativa do Instituto Amazônia (IA), sediado na Rua Bernardo Ramos, a Feira do Paço aconteceu no ano passado entre os meses agosto e dezembro, atraindo milhares de pessoas de todos os perfis a revisitar o centro histórico, a partir do marco zero de Manaus.

O objetivo da feira de rua, segundo o instituto, é convidar a população, através da valorização do patrimônio histórico e cultural dessa região de suma importância. “Esse espaço conta a história da cidade. Foi onde tudo começou. Estamos propondo um novo futuro de oportunidades para esse lugar e, sobretudo, para a comunidade que vive aqui no entorno e que hoje é atendida pelo projeto de desenvolvimento social Caminhos do Frei desenvolvido pelo instituto”, explica o diretor-presidente do IA, Paulo Henrique de Castro.

Para esta temporada de 2017, a Feira do Paço, que será realizada entre os meses de março a dezembro, sempre no segundo domingo de cada mês, está recrutando empreendedores, artistas e voluntários que desejam participar dos eventos, de forma democrática, conforme explica o produtor geral do evento, Beto Contartesi.

“No site do Instituto Amazônia colocamos um link de inscrições para quem queria participar da Feira do Paço nos vários segmentos que a feira possui como setor de alimentos, setor de exposição de produtos, área de apresentação cultural da forma mais plural possível, ou ainda como voluntário em alguma frente da produção”, comenta.

Os interessados em fazer parte desse projeto social, devem acessar o site institucional pelos endereços:www.iamazonia.org.br ou www.institutoamazonia.org.br. Na área de links, estará a opção de cadastro para as áreas: grupos artísticos e empreendedor criativo, que pode ser no ramo de produtos ou de alimento.

Caminhos do Frei

O projeto de desenvolvimento social Caminhos do Frei, proposto e desenvolvido pelo Instituto Amazônia junto aos moradores da Comunidade São Vicente, tem transformado a realidade de dezenas de famílias que residem no local, a partir das ações culturais e de atividades complementares como aulas de reforço, idiomas, dança, teatro, música, artesanato, entre outras modalidades.

Os cursos são abertos ao público em geral, mas destinam parte das vagas de forma gratuita aos moradores da comunidade. Todos os cachês e arrecadações oriundas da Feira do Paço são revertidos integralmente ao projeto social, para custeio e manutenção das atividades e ações em andamento.