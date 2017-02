Prefeitura esclarece sobre boatos de processo seletivo para educação

Sobre os comentários que surgiram nos últimos dias nas redes sociais, a Prefeitura de Macapá informa que a Secretaria Municipal de Educação (Semed) está empenhada em fazer o recadastramento dos professores da rede municipal de ensino. Equipes do Departamento de Ensino visitam todas as escolas, no intuito de recadastrar esses profissionais atuantes nas instituições.

Este levantamento é necessário para se ter um mapa real da situação de cada escola. Após esse trabalho, se houver necessidade, a prefeitura fará processo seletivo para as áreas necessárias. Desconhecemos a origem dos boatos ora surgidos nas redes sociais e tranquilizamos os interessados em participar de seletiva, bem como a imprensa e a sociedade em geral, afirmando que, na necessidade de se abrir processo seletivo, todas as informações serão divulgadas pelos meios de comunicação oficiais da prefeitura.

Prefeitura de Macapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Pinterest

Twitter

Imprimir

Tumblr

Google

Reddit

Pocket

Telegram

Email

Skype



Curtir isso: Curtir Carregando...