Banzeiro do Brilho-de-fogo abre a programação do Carnaval Tucuju na segunda-feira de carnaval

Artistas amapaenses se reúnem no primeiro Carnaval Tucuju, que irá acontecer na orla de Macapá, na segunda-feira de carnaval, 27 e o Banzeiro do Brilho-de- fogo vai abrir a programação. O músico João Amorim, coordenador da festa, é o autor da iniciativa que vai reunir artistas, grupos e produtores culturais para promover um carnaval que tenha a identidade do Amapá, com o objetivo de preservar o tradicionalismo e a diversidade da cultura amapaense.

Grupo Bandaia, Finéias Nelluty, Afro Brasil, Mayara Braga, marabaixo Raízes da Favela e do Laguinho, Banzeiro, Enrico Di Miceli, Amadeu Cavalcante, Ariel Moura, Negro de Nós, confirmaram presença, mas outros artistas estão entrando em contato e sinalizando a participação. Batuque, marabaixo, zouk e zunkerada são alguns dos ritmos que irão anima os foliões das 16h até 23:00h.

“Era um sonho fazer um carnaval diferente, com identidade e originalidade. A iniciativa de fazer o Carnaval Tucuju esse ano é de reunir a musicalidade, dança e gastronomia da nossa terra às margens de nosso maior patrimônio que é o Rio Amazonas e o nosso povo, e a Prefeitura de Macapá aderiu a este projeto e vai apoiar”, disse João Amorim.

Batuqueiros, mulheres do Cordão das Açucenas e demais integrantes do Banzeiro estarão fazendo a abertura tocando as músicas tradicionais do Amapá, com muitos tambores e metais, a partir das 16h, no trapiche Eliezer Levy.

Mariléia Maciel

Assessoria de Comunicação – Projeto Banzeiro

