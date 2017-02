Professora denuncia descaso com patrimônio cultural no Amapá

Essa é uma imagem que corrobora com minha indignação sobre o manuseio do Piano do Teatro das Bacabeiras. Mas vou elencar outros aspectos que circundam esse piano e que diz respeito a boa utilização de outros instrumentos musicais de Macapá de natureza pública:

✔Quando precisamos desse piano, ele sempre está desafinado, com cordas quebradas e faltando outras manutenções de ordem específicas;

✔No Amapá não temos afinador de piano e muito menos um Luthier e o governo além de não buscar pessoas para realizar esse tipo de serviço no estado, não busca prover ações para que se capacite pessoas interessadas daqui para tal fim;

✔É o único piano cauda inteira do estado do Amapá. Foi uma conquista empreendida dos professores da Wl junto ao Comandante Barcelos por ocasião da inauguração do Teatro das bacabeiras;

✔Na época (em 1991) foi adquirido esse Piano cauda inteira e o meia cauda para a Escola Walkiria Lima;

✔Nenhum dos dois pianos recebeu nos últimos anos uma séria manutenção;

Agora tenho visto fotos no face de pessoas “sentadas” nele fazendo tais poses (A revista Playboy precisa conhecer esse piano 😡)…

Não sou a dona dele❗Mas já fui usuária para o fim que foi criado.

Ele pertence ao poder público e a ele cabe mantê-lo!!

Alô galera que respeita a boa música e o espaço público destinado para difusão da nossa cultura, ⁉Vamos fazer uma campanha para recuperação de nossos bens culturais, como os Pianos públicos do nosso Estado❓

Silvia Dutra

Amapaense, arte educadora, musicista e Doutoranda em Educação -Universidade Metodista de São Paulo

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Pinterest

Twitter

Imprimir

Tumblr

Google

Reddit

Pocket

Telegram

Email

Skype



Curtir isso: Curtir Carregando...