Situação dos rios no Acre 27/02

O Rio Acre, em Rio Branco, apresentou na manhã desta segunda-feira, 27, sinais de vazante. A cota registrada é de 12,93 metros. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o manancial reduziu 16 centímetros nas últimas 24 horas.

Na capital, a cota de alerta é de 13,50 metros e de transbordamento (quando as primeiras famílias são afetadas) de 14 metros.

O plano de contingência da prefeitura e do governo do Estado para controle de enchentes da capital entrou em ação na última sexta-feira, 24, com a construção de 100 boxes de maneira preventiva no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco devido as fortes chuvas prevista para o período de Carnaval.

Rio Envira

O nível do Rio Envira, em Feijó, continua subindo, e registra a marca de 12,06 metros. No município, o manancial ainda segue dentro da normalidade. Sua cota de alerta é de 13,50 e de transbordamento de 14 metros.

Rio Tarauacá

Já o Rio Tarauacá apresentou vazante e registra a marca de 9,50 metros na manhã de hoje, segundo medição realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

O monitoramento continua sendo realizado pela corporação militar, que articulou uma sala de situação para monitorar as áreas atingidas.

Riozinho do Rola

A subida constante do Riozinho do Rola, um dos principais afluentes do Rio Acre, deixa as autoridades da Defesa Civil de Rio Branco em alerta. Hoje, 27, o manancial apresenta a cota de 11,92 metros, 38 centímetros a mais que no dia anterior.

Agência de Notícias do Acre

