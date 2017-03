1ª Feira de Produtos Agroecológicos será realizada dia 11 de março no Park Vieiralves

Encontrar produtos frescos em Manaus não é mais um problema. O Park Vieiralves irá lançar no próximo dia 11 de março uma feira de produtos agroecológicos, em parceria com o Núcleo de Socioeconomia da Universidade Federal do Amazonas (Nusec/Ufam) por meio do projeto Agroufam. O evento terá início às 06h, com um variado café da manhã, e deve ocorrer todos os sábados, com término às 13h. A entrada é gratuita.

Os alimentos disponíveis para compra são oriundos de produção familiar de comunidades ribeirinhas. Ao todo, produtores de 12 municípios do Amazonas estão envolvidos na realização do evento. Entre as comunidades estão a Rio Mutuca, localizada no município de Autazes; Comunidade São José, São Francisco e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Careiro da Várzea; Comunidade Maroága, Presidente Figueiredo; Associação Jasmine, Cacau Pirêra; entre outras.

A iniciativa, assinada pela Jacc Economia Criativa, tem como objetivo disponibilizar ao público, de forma mais acessível, alimentos mais saudáveis, livres de agrotóxicos e outros insumos artificiais. “Estamos propondo um encontro entre os produtores rurais, que plantam, cuidam e colhem os produtos, e o público final que é o consumidor. Na feira é possível conhecer o agricultor e saber a origem do alimento que está sendo adquirido”, explica a sócia-proprietária do Park Vieiralves, Ana Claudia Chaves.

Entre os produtos cultivados no âmbito familiar de pequenas propriedades estão o maracujá; jerimum; abacaxi; abacate; cacau; queijo; açaí; macaxeira; cheiro verde; pimenta de cheiro; pimenta ardosa; pimentão; plantas medicinais, tubérculos, leguminosas e muito mais.

Asscom – Park Vieiralves



