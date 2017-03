Inscrições para o curso ‘Educação e Meio Ambiente’ terminam na próxima segunda-feira

Nos dias 06 e 07 de março, o município de Juara será o primeiro a receber o curso de capacitação à distância (EAD)

Os cursos de educação à distância (EAD) sobre a “Capacitação nos municípios da região amazônica” terão as inscrições encerradas na próxima segunda-feira (06). A primeira cidade que receberá a iniciativa será Juara, seguida de Guarantã do Norte, Nova Monte Verde e Confresa no Estado do Mato Grosso.

A capacitação será realizada pela Superintendência de Educação Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) e o Projeto Mato Grosso Sustentável, em parceria com o Fundo Amazônia (BNDES). Serão quatro módulos no formato EAD, dos quais dois serão presenciais. A proposta é formar multiplicadores da temática ambiental nestas regiões. Cada curso terá certificação de 100 horas-aulas, emitida pela própria Sema.

O público-alvo desta capacitação são os representantes dos diversos segmentos sociais voltados à área ambiental, como estudantes, gestores ambientais dos municípios, profissionais da educação, associações, cooperativas e entidades de classe em geral. Entre os sete municípios, a Sema conta com o apoio das regionais, em Guarantã do Norte e Confresa.

“As regiões escolhidas representam polos estratégicos para implementação do Programa de Educação Ambiental de Mato Grosso (Lei 7888/2003), que visa sensibilizar os cidadãos sobre o seu papel de cuidadores do meio ambiente”, pontua uma das técnicas responsáveis pela Superintendência de Educação Ambiental, Jane Aparecida da Silva.

Inscrição

Quaisquer dúvidas podem ser sanadas nas secretarias municipais, pelos telefones (65) 3645-4964/4965 ou e-mail cea@sema.mt.gov.br.

Portal Amazonia

