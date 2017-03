Acre apresenta diminuição de 17% do número de casos de Aids

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) divulgou o balanço dos casos de Aids em 2016. O levantamento aponta para uma redução de 17,5% das notificações no ano passado no Acre. Em 2016 foram 61 registros da doença, contra 74 de 2015.

A redução, segundo a coordenação de IST/Aids da Sesacre, é também fruto do trabalho de prevenção realizado pelo governo do Acre, principalmente entre o público adolescente.

“Isso é reflexo de um trabalho que vem sendo feito a longo prazo no estado, em parceria com os municípios. Temos trabalhado com a realização de palestras em escolas, e esses jovens acabam se tornando multiplicadores, fazendo com que a informação alcance outras pessoas”, destaca Nelson Guedes, coordenador de IST/Aids da Sesacre.

Falando em jovens, essa é a maior preocupação atual do Ministério da Saúde. Em todo o país, nos últimos nove anos o número de casos de Aids dobrou na faixa etária de 15 a 19 anos. Entre os jovens com idade de 20 a 24 anos o aumento foi de 40%.

“Dados nacionais revelam que temos tido um aumento significativo nessa população mais jovem. Por isso é que estamos, todos os anos, reforçando o trabalho de prevenção com nossas atividades educativas chegando a todos os municípios”, afirma Guedes.

Outro número que demonstra que o Acre tem conseguido bons resultados na política de prevenção das IST/Aids é em relação aos casos da doença a cada 100 mil habitantes.

Enquanto no resto do país a taxa é de 19,1, no Acre o número é de apenas 6,3. Os dados são do ano de 2015, já que para esse tipo de levantamento os números referentes ao ano passado só serão fechados no mês de julho de 2017.

Agência de Notícias Acre

