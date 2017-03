“Brasil voltou à normalidade e economia já começa a crescer”, diz Meirelles

“PIB que foi divulgado hoje se refere ao ano passado. É o espelho retrovisor”, destacou ministro

O Brasil voltou à normalidade e a economia já começou a crescer, afirmou nesta terça-feira (7) o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, na abertura da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, em Brasília.

Meirelles apresentou indicadores que mostram a retomada, como o aumento do fluxo de veículos leves nas estradas, produção de papelão ondulado usado em embalagens, as vendas de supermercados, importação de bens e a confiança do consumidor. “Isso mostra uma retomada da atividade e os dados vão vir”, disse aos conselheiros.

Hoje, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, caiu 3,6% em 2016.

Pelo retrovisor

“O PIB que foi divulgado hoje se refere ao ano passado. É o espelho retrovisor”, afirmou o ministro.

Para este ano, a expectativa do mercado financeiro é que o PIB cresça 0,49%. “Quando o PIB cai muito em um ano e começa a crescer no período seguinte, de uma base muito baixa comparada com a média do ano anterior, o crescimento fica pequeno”, disse.

Henrique Meirelles afirmou acreditar que, no último trimestre deste ano,- comparado ao mesmo período de 2016, o crescimento poderá chegar a 2,4%.

Com Agência Brasil

