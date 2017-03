Criador da tecnologia de Lithium-ion trabalha em bateria com o triplo de capacidade

A tecnologia das baterias continua evoluindo e um dos criadores da tecnologia de Lithium-ion está prestes a revolucionar o cenário novamente com um modelo que pode ter o triplo de capacidade de armazenamento.

John Goodenough está liderando uma equipe de pesquisadores que está testando uma nova bateria que ainda teria a vantagem de não ser inflamável e carregar mais rápido que os modelos atuais.

O professor de 94 anos da Escola de Engenharia da Universidade do Texas, em Austin, Estados Unidos, publicou um artigo científico onde explica o funcionamento da nova tecnologia. Ao utilizar um material sólido no lugar do eletrólito liquido e combustível utilizado hoje em dia nas baterias convencionais, Goodenough apresenta uma bateria que já é mais segura por padrão.

O material sólido é basicamente vidro, o que também reduziria o custo de produção de cada unidade ao permitir o uso de sódio, extraído da água do mar, como elemento eletrólito, uma substância muito mais comum do que o lítio. As baterias de vidro-sódio ainda apresentariam um tempo de recarga mais curto, maior longevidade e capacidade de armazenamento de energia até três vezes maior do que suas equivalentes existentes no mercado.

A tecnologia de estado sólido já é empregada em alguns modelos de bateria utilizadas em veículos elétricos, mas a unidade proposta por Goodenough trabalha com substâncias mais econômicas e aparentemente de maior eficiência. Entretanto, é bom notar que entre a descoberta em laboratório e a aplicação comercial em larga escala, podem se passar vários anos. Mas, se de fato a nova tecnologia do engenheiro se tornar viável, Goodenough terá participado não de uma, mas de duas revoluções na forma como funcionam os dispositivos eletrônicos.

Do site Código Fonte

