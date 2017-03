5ª edição do projeto “Hip Hop na ponte” acontece dia 12 de março

Dia 12 de Março( Domingo) terá o “PROJETO HIP HOP NO PONTE” , na sua 5* Edição vem com objetivo de propagar a cultura hip hop e seus elementos agregadores para xs moradores das periferias nas áreas de ressaca.

O evento também visa mostrar a cultura como forma de diálogo despertando consciência social, cultural e ambiental, incentivando a auto estima dxs jovens negrxs, pobres e periféricos. A fim de viverem em paz de forma coletiva, participativa buscando o bem estar, criando espaço para a permaneça da cultura no local com foco na transversalidade dos saberes com o despertar de novos talentos na comunidade.



PROGRAMAÇÃO

14h – Troca de ideias.

15h – Freestyle Rap

15h25 – DJ performance .

16h – Exposição do Grafite.

16h20 – Grupos de rap.

Batalha de Break.

Poesia Marginal.

Grupo de Rap.

20h – Encerramento



SERVIÇO

DATA: 12 de Março de 2017.

HORA: 14H

LOCAL: 10* Avenida dos Congós, nº 901, no final da ponte.

Informações: 96 991214460/991889406/984093146.

Link do evento no Facebook aqui.

