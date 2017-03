Estudo indica que WhatsApp contribuiu com quase 0,9% do PIB no Brasil

De acordo com uma pesquisa da empresa de consultoria Analysis Group, o WhatsApp contribui em quase 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Através do levantamento, a empresa tenta dimensionar o impacto econômico do mensageiro em vários países, como Índia, Alemanha, Espanha e Brasil.

A Analysis Group acredita que o gasto anual dos brasileiros, conectados de alguma forma com o WhatsApp, gira em torno de US$ 12 bilhões e US$ 28 bilhões, o que representa algo entre 0,38% e 0,88% do PIB de 2015.

O estudo indica ainda que um em cada três usuários do aplicativo aproveitam para se comunicar com estabelecimentos comerciais e profissionais liberais através do aplicativo de mensagens instantâneas.

“O estímulo à atividade econômica com o WhatsApp se dá pela redução de custos, aumento da produtividade e melhora da qualidade do atendimento a clientes, entre outros fatores”, disse o Analysis Group.

Conforme o estudo, caso o número de usuários do aplicativo cresça 5% irá representar a adição de quase R$ 2 bilhões ao PIB nacional.

Dos quatro países analisados, o Brasil é o local onde o Whatsapp é mais popular. De acordo com a Analysis Group, 50% da população utiliza o mensageiro. Em seguida aparecem Espanha (47%), Alemanha (43%) e Índia (13%).

Para a pesquisa foram ouvidas 3.000 pessoas, 750 em cada país, incluindo consumidores e representantes de pequenos e médios negócios.

