Brasil enfrentará Alemanha em março de 2018 no 1º duelo após o 7 a 1

A seleção brasileira enfrentará a Alemanha no dia 27 de março de 2018 no Estádio Olímpico de Berlim. O amistoso foi anunciado pela CBF nesta sexta-feira (10).

Este será o primeiro encontro entre as equipes principais desde a vitória alemã por 7 a 1 no Mineirão, na semifinal da Copa do Mundo de 2014.

As seleções olímpicas duelaram na final dos Jogos do Rio de 2016, e após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, o Brasil conquistou o inédito ouro nos pênaltis.

“Jogar contra uma seleção de alto nível, como a Alemanha, será uma prova fundamental para nossos atletas e comissão técnica. Ainda mais por se tratar de um jogo na casa do adversário e em um ano importantíssimo para nossa Seleção”, afirmou Edu Gaspar, coordenador de seleções. A partida servirá como preparação para a Copa do Mundo da Rússia, que terá início no dia 14 de junho.

Neste ano, a seleção tem em sua agenda dois amistosos. No dia 9 de junho, em Melbourne (AUS), vai enfrentar a Argentina. Na mesma cidade, no dia 13, enfrentará a Austrália.

Até a Copa, Tite ainda quer realizar mais três jogos contra seleções europeias. Para este ano, porém, times como Alemanha, Espanha, França e Itália não tinham datas disponíveis.

Até o momento, a seleção brasileira segue com 100% de aproveitamento desde que Tite assumiu o comando. São sete vitórias.

Além do Brasil, a Alemanha enfrentará a Espanha em amistoso no ano que vem. A partida será realizada no dia 23 de março contra a Espanha, em Dusseldorf.

Correio do Estado

