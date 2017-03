Status do WhatsApp voltou, mas com outro nome; saiba como usar

Aplicativo recebeu nova atualização

O WhatsApp voltou com o status antigo. O recurso reapareceu na versão 2.17.95 beta do mensageiro para celulares Android, disponível para download na última quinta-feira (9). Apesar disso, o status com vídeos e fotos que somem em 24 horas – no estilo do Snapchat, Instagram Stories e Facebook Messenger Day – continua funcionando normalmente. Para quem não se lembra, os antigos status do WhatsApp eram frases colocadas pelo usuário junto à sua foto de perfil. Elas ficavam visíveis na aba de contatos e acabaram desaparecendo com a mudança no aplicativo. Na atualização mais recente, o status antigo retorna ao app, mas com novo nome – agora chamado de “Recado”. O uso dele, no entanto, permanece o mesmo.

Muitos usuários ficaram insatisfeitos com o novo status do WhatsApp, que desaparece após um dia, no mesmo estilo do Instagram Stories e do Snapchat. O retorno da função antiga pode ser uma forma que o mensageiro encontrou de agradar àqueles que reclamaram da novidade. Apesar disso, os novos status não devem acabar.

Como mudar a frase no “Recado” (antigo status) do WhatsApp

Passo 1. Para editar o seu “Recado” no WhatsApp, basta ir nas configurações de perfil. Para isso, toque no ícone de três pontos, na parte superior direita.

Passo 2. Em seguida, vá em “Configurações” e você já verá o seu antigo status abaixo do nome. Para mudá-lo, abra as configurações do perfil, tocando em cima da sua foto.

Passo 3. Depois, é só tocar sobre a frase, editá-la, e confirmar a alteração. Perceba que o WhatsApp já oferece algumas opções de “Recados” para os usuários.

Como ver os “Recados” (antigo status) dos contatos

Passo 1. Se você quiser saber quais são os “Recados” dos seus amigos, basta ir na aba de contatos. Para isso, toque na bolinha verde no canto inferior direito. Os contatos voltaram a aparecer da forma com eram antes do novo status, ou seja, a foto e o nome, seguidos de uma frase ou emoji.

Passo 2. Você também pode conferir os “Recados” de seus amigos na conversa com cada um deles. Basta tocar no nome da pessoa que essa informação estará visível.

A função “Recado” ainda não está disponível para iPhone (iOS), nem para celulares com Windows Phone. No entanto, o recurso deve chegar em breve à versão oficial do aplicativo. Se você quiser saber como baixar a versão beta do WhatsApp no seu celular Android.

