Anota aí: sábado é dia de reviver boa música anos 70, 80 e 90 com Quarteto Casanova

Playlist Hits anos 70, 80 e 90 compõe a linha musical do Quarteto Casanova, grupo icônico amapaense surgido há 19 anos e que definiu a cena flashback local. Em quase duas décadas de existência a formação sofreu ajustes, bem como o repertório, até chegar à formação atual, com os feras Ezequiel Freitas (contrabaixo); Cléverson Baía (guitarra e vocal); Piska Martins (teclado e vocal) e Markinhos Sansi (na bateria e vocal). Com releituras de sucessos, a Casanova reassume seu lugar nas noites amapaenses, realizando grandes shows em diferentes espaços e protagonizando como atração única, todos os sábados, em uma casa de shows inaugurada recentemente na capital.

Flashbacks, rock nacional e internacional, o melhor da música popular brasileira (MPB), além de ritmos latinos (salsa, merengue, gipsy, lambada) são alguns dos ritmos do cardápio refinado desse quarteto, para não deixar ninguém parado. Na agitação das noites de sábado, o líder da banda, Piska Martins, mantém a proposta de resgatar sons que marcaram épocas, mas sempre acrescentando arranjos mais atuais, que se complementam em inovação com a voz potente de Cleverson Baia. É música para dançar, cantar e relembrar histórias na pista de dança.

Formada em 1998 por amigos que tinham em comum variados projetos e influências musicais, o Quarteto Casanova foi composto em sua formação inicial por Piska Matins (teclados e voz), Bolacha (bateria e voz), Alan Gomes (guitarra e voz) e Alenilson (baixo e voz), músicos que estavam dispostos a implementar uma nova proposta musical que resgatasse os grandes sucessos das décadas de 70 e 80.

“O quarteto passou a contagiar, durante três anos consecutivos as noites amapaenses, lançando hits (“Pra você” e “A porta”) e influenciando as rádios locais que tocavam o repertório. Os reflexos ocasionados pelo Quarteto Casanova na dinâmica de entretenimento amapaense se fizeram notar inclusive através da adaptação de horários de funcionamento das boates em função daquele exercido pela Chopperia da Lagoa”, conta Piska Martins.

O portfólio da Casanova é extenso. A banda se apresentou nas melhores e maiores casas de shows do estado, viajou para diferentes estados e as parcerias resultaram no lançamento de dois CDs, intitulados “The best Of Quarteto Casanova e “The Night Of Classic”, ambos tiveram uma vendagem de destaque, mais de cinco mil cópias, o que para a realidade amapaense é significativa. Mas os trabalhos em estúdio não pararam. Enquanto a banda fazia sucesso com shows e vendas dos álbuns, os músicos dedicavam o tempo livre para gravar o primeiro álbum autoral, com 14 faixas. Parte deste projeto está pronto, mas ainda falta. “Começamos a gravar o autoral em 2011, a banda tinha outra formação. Passamos um ano e meio gravando, experimentado, estudando, mas agora precisamos de apoio para finalizar o CD”, diz Piska.

Saturday night

Para quem curte os embalos dos anos 70 a 80 e gosta de dançar até o pé não aguentar mais, a pedida aos sábados em Macapá é prestigiar o Quarteto Casanova, que se apresenta na casa de Shows Holiday Show Bar, localizada na Av. Mendonça Furtado, esquina com a Rua Odilardo Silva. Pode adquirir ingressos e mesas pelo contato: 98129-6895.

Rita Torrinha – Assessoria de Imprensa

Curtir isso: Curtir Carregando...