Jones Cavalcante é eleito novo prefeito de Calçoene com 35,87% dos votos

O município de Calçoene já tem um novo prefeito, com 1.958 votos, equivalentes a 35,87%, Jones Fabio Nunes Cavalcante foi eleito na Eleição Suplementar realizada hoje, 12, na localidade. Jones é da Coligação “Novos Caminhos” e tem Angela Monteiro como vice-prefeita.

Depois de 100% das urnas apuradas, Gracilene Barros ficou em segundo com 31,53% dos votos; Lindoval Rosario em terceiro, com 25,27%; e Jose Valter Cavalcante foi o quarto colocado, com 7,33% dos votos válidos.

De um total de 7.423 eleitores do município, apenas 32 votaram branco e 94 nulo. O nível de abstenção ficou em 24,3%.

Durante o pleito não foi preciso fazer substituição de nenhuma das urnas eletrônicas. Duas pessoas foram presas por transporte irregular de eleitores. No mais, a eleição transcorreu de forma tranqüila.

Eleição Suplementar

Quatro chapas concorreram à prefeitura de Calçoene: as coligações ‘Novos Caminhos’ (PPS/REDE); ‘Calçoene Merece Respeito’ (PSC/PTB/PT/PCdoB/SD); ‘Um Novo Caminho Para Calçoene’ (PR/PRB/PMB/PRP); e o Partido Verde.

A Eleição em Calçoene se deu por conta do indeferimento do registro de candidatura da chapa majoritária que obteve o maior número de votos no pleito de 2016. A chapa concorreu com o registro de candidatura indeferido com recurso, após a Juíza Eleitoral da 3ª Zona, Dra. Délia Ramos, indeferir o registro de candidatura da chapa em razão da existência de sentença condenatória transitada em julgado proferida em Ação de Improbidade Administrativa, o que deixou o candidato Reinaldo Barros com seus direitos políticos suspensos.

A diplomação e posse dos eleitos ocorre no dia 27 de março.

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá

Assessoria de Comunicação

Ana Barbosa

