Semed anuncia adiamento do início das aulas para 20 de março

Em reunião ocorrida nesta sexta-feira, 10, após considerar a deliberação da assembleia do Sindicato dos Servidores Públicos em Educação no Amapá (Sinsepeap), que aprovou paralisação no período de 15 a 18 de março (quarta a sábado), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) resolve adiar o início das aulas (previsto para 13 de março) para o dia 20 do corrente mês.

De competência do Município, a educação básica tem seu trabalho direcionado a crianças da educação infantil, a partir de 4 anos de idade, e do ensino fundamental, a partir de 6 anos, que estão ingressando pela primeira vez nos estudos e que necessitam de um período de acolhimento sequencial na escola, para devida adaptação.

Respeitando o direito legal de manifestação da classe e compreendendo a responsabilidade das escolas em relação ao ensino-aprendizagem dos alunos, é que a Semed decidiu adiar o início do ano letivo, com a garantia de que todos os esforços estão centrados para manter em dia o calendário escolar.

Assessoria de comunicação/Semed

