Linha metropolitana, meia-passagem e passe social chegam aos estudantes de Mazagão

Atendendo requerimento do deputado Pedro DaLua, formulado ainda em 2016, logo após a aprovação da lei complementar que anexou Mazagão à área metropolitana de Macapá, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) anunciou a criação da linha metropolitana Mazagão – Santana – Macapá e a inclusão do município no sistema de bilhetagem eletrônica.

Com isso, os alunos de Mazagão poderão acessar benefícios como a meia-passagem e o passe social estudantil. Atualmente 109 estudantes mazaganenses já possuem os cartões eletrônicos mas o Setap estima chegar em 700 até abril.

Atualmente cinco veículos com validadores eletrônicos já atendem a área metropolitana e o objetivo é ampliar nos próximos meses.

O Setap esclarece aos alunos de Mazagão que os documentos necessários tanto para cadastro quanto recadastro são os mesmos exigidos em Macapá e Santana: declaração escolar ou comprovante de matrícula assinada pelo diretor da unidade (original), RG ou Certidão de Nascimento (cópia) e comprovante de residência (cópia). As certidões de matrículas eletrônicas, como as que são expedidas pela Unifap, só terão validade após a autenticação no site da instituição.

Caso o aluno tenha perdido a carteira e deseje pedir uma segunda via, deve fazer um boletim de ocorrência da perda e levar junto com os demais documentos. O estudará poderá obter o formulário de cadastro e recadastro no posto de atendimento ou pelo site www.vtsetap.com.br. Após a conclusão do cadastro, quem não se regularizou terá o cartão bloqueado.

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros

Assessoria de Comunicação Social

Curtir isso: Curtir Carregando...