Show Patrícia Bastos & Dante Ozzetti, sucesso em São Paulo, confirmado em Macapá

Dois dos mais prestigiados artistas brasileiros, Patrícia Bastos e Dante Ozzetti, estarão juntos no próximo dia 24, em Macapá, com o show que ganhou o público em São Paulo. É a consagração do sucesso dos artistas, que juntos, estão produzindo música de alta qualidade, para todos os públicos. No show Patrícia Bastos & Dante Ozzetti, um repertório selecionado com as canções dos discos Zulusa e Batom Bacaba, e sucessos da carreira de Dante. Os artistas Oneide Bastos, Brenda Melo, Enrico Di Miceli e Fabinho Costa, são os convidados especiais.

Patrícia Bastos

Com cinco discos gravados, Patrícia se consolidou como uma das maiores intérpretes do país, e ganhou o respeito dos conterrâneos, por imprimir em seu canto, as tradições e cultura do Amapá. O talento a levou a conquistar o reconhecimento da crítica e especialistas no assunto, e assim, Patrícia Bastos detém, entre outras premiações, os troféus de Melhor Álbum Regional e Melhor Intérprete, por Zulusa, em 2013, disco que rendeu ainda o Prêmio Embrulhador, como o Melhor do Ano.

Dante Ozzetti

Compositor e arranjador reconhecido e premiado por seu trabalho, Dante tem dois discos gravados. Entre as premiações, Sharp de Melhor Arranjador e Melhor Disco pelo álbum Ná, (1994), indicação de Melhor Arranjador por Love Lee Rita. (1997), III Prêmio Visa- Edição Compositores, Melhor CD e Música Popular- Prêmio Bravo Prime por Balangandans- Ná Ozzetti ( 2009). Além dos discos de Patrícia, recentemente produziu Canto para Aldebaran -Thamires Tannous , Multiplicar-se Única- Canções de Tom Zé de Regina Machado e Gris – Juliana Cortes.

Parceria

Patrícia e Dante caminham juntos na música há alguns anos. Zulusa e Batom Bacaba forma dirigidos e produzidos por Dante, que transformou os sons da Amazônia e os ritmos do Amapá, como marabaixo e batuque em sofisticados arranjos que conquistaram crítica e plateia. Neste show, o público vai apreciar o repertório com músicas de sucesso dos dois artistas, que estarão no palco da casa de shows Vitruviano, no centro de Macapá.

Serviços:

Show Patrícia Bastos & Dante Ozzetti

Data: 24 de março

Hora: 23h

Local: Vitruviano – Av: Machado de Assis, atrás da Assembleia Legislativa.

Ingresso/cadeira: R$ 50,00

OBS: O local oferece mesas de 2, 4, 6, 8 e 12 lugares.

Informações e venda: 98133-1677

Mariléia Maciel

Assessoria de Comunicação

Foto: Erich Macias

Curtir isso: Curtir Carregando...