Ministro marca data para assinar portaria que libera RSC dos professores

O ministro da Educação, Mendonça Filho, marcou para terça-feira (21), a assinatura da Portaria que vai permitir o benefício do Reconhecimento, Saberes e Competência (RSC) aos professores do ex-Território Federal do Amapá.

O anuncio foi feito pelo próprio ministro nessa quarta (15) durante audiência em que recebeu o senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP), o prefeito de Macapá Clécio Luis e o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP). “Vamos reunir os senadores, aqui no MEC, para assinar essa portaria” disse o ministro.

O RSC não foi concedido até hoje porque dependia de uma regulamentação específica, entre MEC e Ministério do Planejamento. A regulamentação era necessária porque os professores com perfil de beneficiários pertencem a um quadro especial da União. Ao assinar a Portaria o RSC atenderá cerca de 800 professores do Amapá.

Assessoria de comunicação do senador Randolfe Rodrigues.

