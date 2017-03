Agentes encontram 17 celulares em ala do regime semi aberto do Iapen

Pelo menos 89 presos cumprem pena na ala destinada aos presos do regime semi aberto do Iapen.

Agentes penitenciários e homens do Grupo Tático Prisional (GTP) apreenderam 17 aparelhos celulares, drogas, estoques e outros materiais ilícitos durante uma revista surpresa na ala A do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) durante a tarde de quarta-feira (15).

Na ala estão reclusos 89 presos que cumprem pena no regime semi aberto. Havia denúncia de que poderia haver armas de fogo na ala. Os presos foram extraídos rapidamente e levados para uma área de contenção onde ficaram sob vigilância do GTP. As celas foram devassadas pelos agentes.

Drogas e celulares estavam escondidos até mesmo nas paredes das sete celas que compõem a ala. Todo material recolhido foi apresentado à direção do presídio. Os aparelhos celulares apreendidos devem ser submetidos a uma perícia para identificar possíveis conversas entre os presos e pessoas do lado de fora da cadeia.

“Existe um monitoramento desses presos. Com a apreensão de aparelhos celulares nós conseguimos identificar conexões do lado de fora, e, assim, desarticular várias conexões. É um trabalho que tem ajudado a Polícia Civil nessa guerra contra o crime organizado”, disse um dos agentes.

Diário do Amapá

