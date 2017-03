Apresentação gratuita de teatro acontece neste final de semana no espaço Caminhos da Arte

O Instituto Amazônia apresenta, neste final de semana (18 e 19), o projeto ‘ClownBARÉ’, no espaço cultural Caminhos da Arte, situado na Rua Frei José dos Inocentes, nº 230, Centro Histórico. As apresentações gratuitas acontecem neste sábado, às 19h, e no domingo, às 17h.

Nesta edição participarão 12 artistas, entre palhaços, bailarinos e humoristas. O espetáculo pretende aproximar o público de várias linguagens artísticas, como palhaços, dragqueens, dança, circo entre outros. A companhia retoma o formato de apresentações no estilo cabarés, que eram locais destinados a shows de entretenimento, como dança, música e teatro.

A coordenadora do espaço cultural Caminhos da Arte, Jaqueline Ferreira, conta que o objetivo é que os espetáculos sejam realizados regularmente no local, inclusive com a presença de outras companhias. “Temos a companhia do espaço onde fazemos apresentações dos nossos próprios alunos, que também são da comunidade e de outros bairros de Manaus. Mas a ideia também é convidar outros grupos que tenham interesse em se apresentar”, adianta.

Ela explica que para participar do projeto basta que os grupos teatrais procurem o espaço para que a proposta seja analisada. “Nós iremos apresentar os critérios e procedimentos. É preciso passar por uma curadoria até porque nosso público principal são as famílias da comunidade, crianças e adolescentes”. O objetivo do projeto é levar arte e entretenimento a quem nunca teve acesso a uma apresentação teatral, aproximando ainda mais a cidade da arte e o público do artista de forma livre.

Caminhos da Arte

O espaço cultural Caminhos da Arte faz parte do Projeto de Requalificação do Espaço São Vicente proposto e desenvolvido pelo Instituto Amazônia junto aos moradores da comunidade local.

Dentro desse projeto de desenvolvimento social, que tem como sede a Casa do Frei, as atividades culturais acontecem nos espaços Caminhos da Arte e Casa da Música, todos localizados na Rua Frei José dos Inocentes, onde são oferecidas aulas de dança, música, teatro, arte circense, entre outras modalidades, de forma gratuita para os moradores e com taxas simbólicas para o público em geral, a fim de contribuir com os custos das casas e a manutenção do projeto social.

Serviço:

O quê: Projeto ClownBARÉ

Quando: Sábado, dia 18, às 19h e domingo, dia 19, às 17h

Onde: Espaço Caminhos da Arte, na rua Frei José dos Inocentes, 230, Centro Histórico de Manaus

Asscom JACC Economia Criativa

Raquel Mendonça

