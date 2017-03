Aranhas comem duas vezes mais presas animais do que humanos em um ano

O consumo gira em torno de 800 milhões de toneladas, contra 400 milhões dos humanos

Uma pesquisa publicada na periódicoThe Science of Nature mostrou que as aranhas do mundo todo consomem em torno de 800 milhões de toneladas de presas por ano. O número é quase duas vezes maior do que o dos humanos: em pesquisa feita pela Organização das Nações Unidas pela Agricultura e Alimentação, todos os seres humanos da Terra consomem 400 milhões de toneladas de carne e peixe anualmente.

A maioria de suas presas são insetos, mas algumas espécies de aranha também se alimentam de animais vertebrados, como sapos, pássaros e lagartos. O apetite delas supera até mesmo o das baleias, que se alimentam entre 280 a 500 milhões de toneladas por ano.

Os cientistas da Universidade de Basel e de Lund, na Suécia, explicam que o estudo mostra o quanto as aranhas são necessárias ao equílibrio natural do ecossistema. “Junto com outros insetívoros, como as formigas e pássaros, eles ajudam a diminuir a densidade de populaução de insetos de forma significativa” conta o Martin Nyffeller, um dos cientistas do grupo.

Continue lendo no site da Galileu

Curtir isso: Curtir Carregando...