Ariel Moura, Zé Miguel e Omar Junior juntos no Barril

Um projeto promete promover acesso a entretenimento musical de qualidade e difundir as raízes culturais da música enquanto manifestação cultural e artística. Trata-se da turnê musical Norteia dos cantores amapaenses Zé Miguel, Osmar Junior e Ariel Moura que tem sua primeira apresentação marcada para 31 de março no bar Barril.

“A música é o nosso alimento e, como dizia Elis Regina, não vejo graça em outra coisa como vejo em cantar e, se a música é o nosso combustível, porque não leva-la a todo os cantos do Amapá e dividir com as pessoas a nossa poesia? ” Explica Zé Miguel.

Para Osmar Junior a turnê é uma nova ferramenta para mostrar as belezas da música do Amapá, “eu e o Zé dividimos os mesmos ideais, somos parceiros de música e adoramos dividir o palco, nossa música já é conhecida, queremos que mais pessoas conheçam, queremos aprofundar as nossas raízes e deixar o nosso legado para as novas gerações, por isso estamos trazendo a Ariel Moura para esse projeto, estamos dando uma nova roupagem, é um encontro de gerações”, ressalta Osmar.

Ariel Moura foi a primeira representante do Amapá no The Voice Brasil, um show de talentos brasileiro exibido pela Rede Globo. É a versão brasileira do formato original holandês The Voice of Holland, criado por John de Mol. Ariel ficou no time de Carlinhos Brow.

“Estou muito feliz de participar dessa turnê, sou fã de Osmar Junior e Zé Miguel, acho o trabalho deles incrível, ter o meu trabalho respaldado por esses dois ícones da nossa música é muito importante para a minha carreira”, comemora a cantora Ariel.

Os cantores destacam que no show de lançamento do projeto estarão cantando juntos e em alguns momentos separados, “seremos três cantores no palco, cantaremos músicas nossas e de alguns outros artistas, vamos montar um repertório especial e queremos convidar todos para vir comemorar esse grande encontro com a gente”, finalizam.

Serviço

O show Norteia acontecerá na noite do dia 31 de março no bar Barril, reservas de mesas e informações na ETC Publicidade pelos fones 98123 1159, 99167 1159 e 98137 6016.

