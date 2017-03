Curso de Festa Infantil do Rio de Janeiro chega a Macapá

Em janeiro desse ano, segundo o balanço publicado pelo IBGE, a taxa de desemprego no país chegou a 12%, que representa mais de 12 milhões de desempregados no Brasil e muitas dessas pessoas que entrarão para essa estatística, se juntarão aos mais de 50 milhões de brasileiros que empreendem.

Em especial, as mulheres buscam empreender em negócios que consigam conciliar com a maternidade e encontram essa possibilidade. no mercado de Festas Infantis, um ramo atraente que não parou de crescer, uma vez que faturou mais de 20 bilhões em 2016, com crescimento de cerca de 30%, segundo o Sebrae.

Porém, para se destacar em um mercado tão concorrido, as iniciantes devem se capacitar e foi pensando nisso que, a carioca Carol Marcan, que trabalha há mais de 15 anos no ramo, período esse em que fez mais de 5000 festas infantis e foi premiada pelo Sebrae em 2010, montou uma empresa de consultoria e viaja há 2 anos, por todo o país, ensinando as mulheres que querem entrar no ramo de festas ou já trabalham, mas ainda não obtiveram o retorno desejado, oferecendo cursos com valores acessíveis.

A responsável pelo projeto educacional “Workshop de Festas Infantis” fala que o inicio, exatamente por não ter uma capacitação voltada para o mercado, foi muito difícil. “Eu cheguei a vender doces nos sinais, quando estava grávida, mas as festas infantis mudaram a minha vida e podem mudar a vida de todos que quiserem trabalhar com amor e dedicação e é isso que eu levo nos meus cursos: ensino todo o caminho das pedras e ainda dou uma boa injeção de ânimo e esperança, afinal, se eu consegui, com tudo para dar errado, qualquer um também pode!”

O mercado de festas infantis não para de crescer e a concorrência não é fácil, porém, segundo Carol Marcan, “aqueles que se capacitam, terão condições de fazer a diferença e estar sempre um passo a frente da concorrência!”

E o curso chega ao Amapá, com um formato inédito no estado, atendendo aos pedidos das festeiras da região e acontece no dia 23 de março, terça feira, no renomado Titicos Park Buffet Infantil, na capital.

“Serão 3 módulos, que fazem uma capacitação completa, porém são fragmentados pois sabemos que nem todas podem pagar o curso todo, assim, escolhem o que mais precisam e se inscrevem. Teremos dessa vez Gestão Empresarial, Balões Especiais e Decoração, esse último então, é 100% prático e vamos nele montar a festa surpresa para uma criança carente da região, que nunca teve uma festinha de aniversário. Ou seja, além do aprendizado, ainda faremos o bem, porque é disso que o mundo precisa: bons profissionais mas acima de tudo, pessoas boas!”, promete Carol.

As inscrições ainda podem ser feitas pelo e-mail cursodacarol@gmail.com ou pelo WhatsApp (84)99644-0030″

Carol Marcan

Workshop de Festas Infantis

