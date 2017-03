Programação Social da Festividade de São José contará com shows de louvor e almoço das famílias

A programação social da Festividade de São José acontecerá este ano em dois momentos. No sábado, 18, a partir das 20h, na praça da Catedral, shows católico e regional com as bandas Raio de Luz e Negro de Nós proporcionarão um momento de louvor e confraternização entre os devotos do santo padroeiro. Durante a programação, haverá ainda venda de comidas típicas e artigos religiosos.

Já no domingo,19, após a procissão de São José acontece o tradicional Almoço das Famílias. A programação será realizada este ano, na quadra da Paróquia Jesus de Nazaré, com sorteio de prêmios e venda de iguarias típicas. As cartelas do bingo estão no valor de R$10, e podem ser adquiridas na secretaria da Catedral São José, na Rua General Rondon, Centro, em horário comercial. Os recursos arrecadados com o evento serão revertidos para adequação da instalação elétrica da Catedral de São José.

PRÊMIOS DO SORTEIO 1º. Prêmio: 01 capacete e 01 bicicleta 2º. Prêmio: 01 aparelho celular e 01cartão SD 3º. Prêmio: 01 cafeteira e 01 batedeira de bolo 4º. Prêmio: 01 ventilador e 01 liquidificador 5º. Prêmio: 01 tanquinho e 01 Kit de Limpeza 6º. Prêmio: 01 tablet e 01 pen drive 7º. Prêmio: 01 fogão e 01 panela de pressão 8º. Prêmio: 01 microondas e 01 travessa 9º. Prêmio: 01 lava-jato e 01 kit de limpeza

Serviço:

Noite Cultural de São José

Data: 18/03/2017

Hora: 20h

Local: Praça da Catedral

Endereço: Rua General Rondon, Centro

Almoço das Famílias

Data: 19/03/2017

Hora: 10h

Local: Igreja Jesus de Nazaré

Endereço: Rua Leopoldo Machado, Jesus de Nazaré

Contato para entrevista – Carla Patrízia – 9156-4559

Márcia Fonseca / Pascom

Contato: 99118-7183

