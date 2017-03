Senador Randolfe e prefeito Clécio Luis discutem Energia Solar como alternativa de redução de custos para Macapá

O senador Randolfe Rodrigues e o prefeito de Macapá, Clécio Luis, se reuniram, em Brasília, com a representante da Associação Brasileira de Energia Solar (ABSOLAR), Ivonice Campos.

No encontro ela relatou o quando a energia solar vem sendo popularizada no país e como os custos para sua instalação vem sendo reduzidos. “A meu convite, a Absolar estará no dia 23 de março reunida com prefeitos do Amapá, em especial o prefeito Clécio Luís, de Macapá. A ampliação das fontes de energia renovável no país e no Amapá é uma prioridade do meu mandato e a Absolar será uma parceira nessa tarefa” anunciou o senador Randolfe.

Fundada em 2013, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que congrega empresas de toda a cadeia produtiva do setor fotovoltaico (FV) com operações no Brasil. A ABSOLAR coordena, representa e defende os interesses de seus associados quanto ao desenvolvimento do setor e do mercado de energia solar fotovoltaica no Brasil, promovendo e divulgando a utilização da energia solar fotovoltaica no País.

Diário do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...