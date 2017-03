Alunos de Informática do SESI e do SENAI AP apresentam projetos de aplicativos

Macapá – Alunos do curso técnico em Informática do 2º ano do Ensino Médio articulado à Educação Profissional (EBEP) apresentaram oito projetos de aplicativos idealizados para auxiliar as pessoas em diversos contextos. Os estudantes do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá elaboraram o trabalho ao longo da disciplina Projeto de Aplicativos, ministrada pelo professor Raul Barrada.

O objetivo da apresentação foi criar para os alunos um cenário em que eles tivessem a oportunidade de defender suas ideias para o público. De acordo com Raul Barrada, o foco do trabalho foi orientar os alunos na elaboração de projetos de aplicação. Para, ao final do curso, possuírem um produto pronto.

“Inicialmente, eles tinham como missão, fazer um levantamento de informações que mostrasse a viabilidade do aplicativo no mercado. A partir daí, partiram para a elaboração de um protótipo, momento em que eles iniciaram o desenvolvimento da aplicação. O resultado disso foi visto nas apresentações. Até o final do curso, deverão finalizar o produto”, explicou o professor.

Síntese dos projetos

Confira o objetivo de cada projeto. O projeto Brianender busca notificar o usuário do aplicativo quando próximo do dia de vencimento de uma conta cadastrada; Lúcifers Wrath é uma ferramenta pensada para buscar o desenvolvimento de um jogo RPG de estratégia; A ideia do Spirit também é relacionada ao desenvolvimento de um jogo RPG de estratégia e ação, que pretende confrontar o jogador por meio de novos desafios; O Ideal Preço tem como objetivo informar os usuários sobre preços de produtos ofertados por lojas cadastradas na aplicação, fornecendo o valor total de uma venda, desta forma, o cliente pode ter uma noção de quanto suas compras deram, sem sair de casa; Tabela Alimentar disponibiliza para usuários um calendário, que tem a funcionalidade de propor avisos diários e auxiliar na permanência de uma saúde estável; Sticky Notes 3 trabalha com agendamento e lembrete de tarefas diárias; Quick Studies irá proporcionar formas mais fáceis para o usuário organizar e facilitar seus estudos; Virtual Supermarket tem como intuito proporcionar uma grande lista de produtos, cadastrados pelo supermercado. Desta forma, o consumidor terá acesso aos preços e poderá ter uma média de quanto irá gastar em suas compras.

Gerência de Comunicação Corporativa SESI/SENAI – AP

