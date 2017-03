Audiência pública debate o Bioma Amazônia na Câmara de Vereadores

Bioma Amazônia e defesa da vida no município de Macapá é o tema da primeira audiência pública que visa refletir sobre Campanha da Fraternidade 2017. O debate vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 24 de março, a partir de 9h, na Câmara Municipal de Macapá (CMM), e será realizado pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Professor Rodrigo (Rede).

Promovida anualmente pela Igreja Católica no Brasil, a campanha busca a participação da sociedade com as ações desenvolvidas pelos movimentos e pastorais em todo território brasileiro, com intuito de refletir e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos, à luz do Evangelho. Este ano, o tema de discussão é “Biomas Brasileiros e Defesa da Vida” tendo como lema “Cultivar e guardar a criação”.

A Amazônia é o maior bioma do país, domina 49,29% do território brasileiro, sendo destaque mundial como a maior reserva de biodiversidade do planeta. E com um olhar voltado à realidade região amazônica, a audiência pública visa abordar questões socioambientais especificamente do município de Macapá e distritos vizinhos.

O evento contará com a participação do público e diversas autoridades. Entres os convidados, o coordenador da Comissão da Pastoral da Terra (CPT) da Diocese de Macapá, Padre Sisto explanará acerca da devastação da APA do Curiaú e os conflitos ambientais e humanos em áreas fundiárias e quilombolas. A promotora de justiça, Ivana Lúcia Franco Cei, do Ministério Público Estadual (MPE/AP) vai proferir sobre as ações da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Conflitos Agrários, Habitação e Urbanismo de Macapá (PRODEMAC). E o tema “Ocupações humanas nos biomas brasileiros: lições do Amapá” será abordado pelo professor Dr. Ricardo Ângelo, da Universidade Federal do Amapá (Unifap).

