Cantor Alberto Moreno agita a festa ‘Noite Paraense’ em Manaus

Um dos maiores nomes da música brega do Pará, o cantor e compositor Alberto Moreno se apresenta em Manaus, neste sábado (25), na festa “Noite Paraense”, que ocorre a partir das 20h, na Cervejaria Rio Negro, localizada na Rua Francisca Mendes, 49, bairro Cidade de Deus.

Alberto Moreno tem sido destaque no cenário paraense há mais de 20 anos e é reconhecido como “Rei do Brega Pop”. Ao lado de outros artistas do Norte, o cantor fez parte do movimento que introduziu teclados e elementos do pop rock dos anos 1950 e 1960 na música regional.

Na festa “Noite Paraense”, o artista pretende interpretar seus maiores sucessos, entre eles, “Agora Eu Não Sei”, “Comerciante do Amor” e “Se Você Me Quer”.

Para animar o público, também sobem ao palco Gustavo Show, As Divas do Arrocha e Fofinho do Arrocha.

O evento ainda terá diversas opções gastronômicas para quem deseja “matar” a saudade de casa ou para os amazonenses que querem conhecer os sabores do Pará. Iguarias como Pato no Tucupi, Avium, Piracuí, Vatapá e Tacacá são alguns dos destaques.

“Será uma noite de confraternização e celebração à cultura paraense, para exaltar o que o estado possui de melhor, com muita diversão, segurança e conforto”, afirmou um dos organizadores, Bruno Silva.

A entrada no evento será gratuita para as mulheres. Para os homens o ingresso custará R$ 20. Mais informações através do telefone (92) 3582-4336.

