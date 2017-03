Tentativas de fraudes no benefício da meia-passagem continuam: 150 cartões são apreendidos

Desde o início do cadastramento da meia-passagem, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) já detectou declarações escolares que podem ter sido adulteradas e cartões de meia-passagem falsos.

No entanto, o maior volume de apreensões foi de utilização indevida, quando o cartão é utilizado por outra pessoa, que não seja o beneficiário. O Setap estima que a utilização indevida é a maior fraude. Um de cada quatro estudantes, compartilham o cartão com algum parente, o que não é permitido por lei. De acordo com Renivaldo Costa, relações públicas do sindicato, quando a fraude é detectada, o estudante perde automaticamente direito ao benefício. “Desde 6 de março já apreendemos mais de 150 cartões na mão de terceiros”.

O cadastro de meia-passagem a estudantes das redes pública e particular de ensino iniciou esta semana. Já o recadastramento do benefício iniciou no dia 6 de março. O prazo para os procedimentos será até o dia 28 de abril em Macapá e Santana.

Cerca de 50 mil estudantes deverão fazer o procedimento. Os postos de atendimento em 2017 para o cadastro será na sede do sindicato, localizado na Avenida Padre Júlio, Centro de Macapá, no horário de 8h às 16h. Já o recadastro será em um shopping localizado na Rodovia JK, na Zona Sul da capital, de 10h às 18h, além do terminal rodoviário de Santana.

Os documentos necessários para o cadastro são cópia do comprovante de endereço, declaração escolar ou atestado de matrícula e cópia de documento de identidade. É necessário que o aluno esteja presente para que seja feita a fotografia do cadastro.

A taxa custa R$ 8 para recadastro e R$ 15 para novos cadastros. Caso o estudante tenha perdido o cartão, para pedir a segunda via deve ser feito um boletim de ocorrência e levar junto aos demais documentos.

O estudante poderá obter o formulário de cadastro e recadastro no posto de atendimento ou pelo site www.vtsetap.com.br. Após a conclusão do cadastro, quem não se regularizou terá o cartão bloqueado.

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá

Assessoria de Comunicação Social – Watsapp 96 99125 0965

Curtir isso: Curtir Carregando...