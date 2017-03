Três presos fogem do Iapen; um foi recapturado

Informações sobre os presos devem ser repassadas ao Ciodes através do número 190

Três internos do Pavilhão F3 fugiram na noite de terça-feira (21) do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) depois de pular a muralha com a ajuda de uma ‘teresa’, corda feira da amarra de lençóis. Chovia no momento da fuga. Um dos presos, identificado como ‘Geová’, acabou recapturado momentos depois.

Segundo a direção do presídio, os outros dois presos que conseguiram escapar são

Alcemir Viana da Gama e Clodoaldo Lobato Sobral. Até a manhã desta quarta-feira (22) eles não haviam sido localizados pela polícia. Qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos deve ser repassada ao Ciodes através do número 190.

Foi a segunda ação de fuga de presos em três dias no Iapen. No último sábado (18) outros três internos tentaram escapar do complexo penitenciário. Um deles, identificado como Ângelo Ramos Dalmazio, de 27 anos, que estava armado com um revólver calibre 38 e atirou contra os agentes penitenciários, acabou morrendo após ser alvejado no revide.

Diário do Amapá

