160 profissionais do Amapá iniciaram os cursos de especializações na área de saúde

A vice-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems/AP), Maria de Jesus, secretária de Saúde de Calçoene, representou o presidente Zeca Monteiro na aula inaugural dos Cursos de Especializações do triênio 2015-2017. Os cursos fazem parte do programa do Ministério da Saúde (MS), promovidos pelo Hospital Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa, em parceria com Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), Conselho de Secretarias de Saúde do Amapá (Cosems/AP) e Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Do Amapá, 160 profissionais da saúde com nível superior, de doze municípios, foram selecionados para participarem das quatro especializações: Regulação em Saúde no SUS, Gestão de Clínicas, Vigilância em Saúde e Gestão em Vigilância Sanitária. É a segunda vez que o Amapá é beneficiado com este aperfeiçoamento em saúde, e os especializandos concluem os estudos em dezembro deste ano.

A representante do Ministério da Saúde, Patrícia Leal, explicou as vantagens das especializações. “As metodologias utilizadas são ativas, de ensino aprendizagem, os especializandos irão desenvolver competências e habilidades voltadas para a área de gestão, atenção o e educação em saúde. Os serviços oferecidos serão qualificados, este programa transforma a realidade, são trabalhados contextos locais, e a construção da proposta de soluções para programas regionais”.

Para a Maria de Jesus, “estes cursos são de extrema importância para o Amapá, que terá profissionais capacitados e prestarão serviços de excelência”. Daniela Pinheiro, coordenadora administrativa do Cosems, uma das monitoras de Regulação em saúde no SUS, acredita que os cursos além de capacitar, aumenta potencialmente as possibilidades de prestação de serviços de qualidade, e com base real nas dificuldades que os amapaenses enfrentam.

Mariléia Maciel

Assessora de Comunicação – Cosems/AP

