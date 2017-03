Polícia Federal deflagra operação para combater roubo aos Correios no Amapá

Durante as investigações, foi constatada a participação de um funcionário dos Correios no esquema criminoso. O suspeito foi preso temporariamente.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (23/3) a Operação Glutão, para desarticular organização criminosa especializada em roubo a agências dos Correios no estado do Amapá.

Cerca de 35 policiais federais cumpriram 10 mandados judiciais, sendo duas prisões preventivas, uma prisão temporária, dois mandados de condução coercitiva e cinco de busca e apreensão em Macapá e região.

Os investigados, na medida de suas participações, poderão responder pela prática dos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo. As investigações contaram com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Amapá.

*O nome da operação faz referência à insaciedade do mentor da organização criminosa pela prática de crimes. O líder do esquema está em liberdade condicional pelo envolvimento em tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

