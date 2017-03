Garrafas retornáveis geram economia e contribuem para o meio ambiente

Você se lembra das embalagens retornáveis? Comuns em décadas passadas, estas embalagens aos poucos voltam ao mercado através de campanhas das empresas de bebidas. A utilização de garrafas retornáveis é uma ótima iniciativa em termos de sustentabilidade, um único vasilhame pode ser usado até 20 vezes antes de virar resíduo para reciclagem. A economia das empresas e do consumidor também entra na conta, a redução de custos no ponto de venda pode chegar a até 30%, na produção o corte de gastos também é representativo. Em tempos de crise e aquecimento global, colaborar com o meio ambiente e economizar dinheiro é fator decisivo no momento da compra.

O hábito de armazenar os vasilhames vazios em casa, até o momento da compra de novos itens está voltando aos lares brasileiros aos poucos, graças a iniciativas de empresas como a Ambev, Coca Cola e Heineken do Brasil. Fabricantes das bebidas mais consumidas no país, estas empresas estão investindo cada vez mais nas garrafas retornáveis e estimulando os consumidores a optarem por estas. A Ambev, por exemplo, instalou em diversos pontos de vendas pelo país máquinas coletoras de vasilhames, assim o cliente pode ir a qualquer momento no supermercado, depositar suas garrafas e imprimir o tíquete correspondente ao desconto. Preços menores e outros incentivos também são trabalhados nestas empresas.

O sistema é propício para diminuição dos custos de fabricação de novas garrafas e adiamento da reciclagem, que agora é o último estágio da garrafa, após grande utilização. Ao reutilizar uma garrafa 20 vezes, as empresas evitam a fabricação de outras 19. Após a coleta das garrafas, estas embalagens passam por avaliação, as que apresentam graves defeitos são enviadas para reciclagem, já as demais vão novamente para as fábricas, onde são novamente testadas e higienizadas para o reuso. E é nesta etapa que as empresas utilizam objetos como as escovas para lavar garrafas da Weinberger , garantindo a higienização completa de todo o item e a perfeição para a reutilização do mesmo.

Uma novidade em relação as garrafas retornáveis, são as garrafas pets reutilizáveis, a quantidade de gás carbônico (CO2) emitido e de energia utilizadas na fabricação destes produtos podem ser 50% menores em comparação ao PET não retornável. Quer fazer a sua parte? Opte por embalagens retornáveis e evite embalagens pequenas que carregam menor conteúdo e têm grande gasto de energia e recursos naturais na produção.

