PRF apreende 317 quilos de cocaína em Ariquemes (RO)

Equipe da Polícia Rodoviária Federal encontrou a droga em compartimento oculto de um caminhão

Na noite desta quinta-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 317,8 quilos de cocaína, 52 comprimidos de barbitúricos e R$ 17.645 durante uma fiscalização de rotina realizada na BR 364, em frente a Unidade Operacional da PRF em Ariquemes, Rondônia.

Após uma fiscalização minuciosa no interior do veículo, os agentes da PRF localizaram R$ 17.645 em espécie e os comprimidos de barbitúricos. Já no semirreboque, descobriram um compartimento oculto contendo 307 tabletes de cocaína, totalizando os 317,8 quilos de cocaína.

Preso em flagrante por tráfico de drogas, o motorista, de 38 anos de idade disse aos policiais que teria saído de Porto Velho (RO) e que pretendia transportar a cocaína até Cuiabá, Mato Grosso. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil em Ariquemes (RO).