Abertas inscrições para curso de Inglês Instrumental preparatório para seleções de mestrado e doutorado

O projeto de extensão “Curso Inglês Instrumental: Estratégias de Leitura para Exame de Proficiência em Língua Inglesa – Mestrado e Doutorado”, da Pró-reitoria de Extensão e Ações Comunitárias (Proeac), abre hoje, 27, inscrições para a seleção de 30 candidatos que queiram estudar Inglês voltado para provas de proficiência em Inglês de mestrados e doutorados. Até 5 de abril, membros das comunidades acadêmica e geral podem solicitar inscrição, gratuita, para o e-mail extensaoproingri@gmail.com.

Para se inscrever, o candidato tem que ter no mínimo 18 anos e enviar por e-mail o formulário de inscrição (Anexo I do edital) e anexados os documentos solicitados no edital. Os candidatos serão selecionados por ordem de inscrição até o preenchimento das vagas.

O curso possui carga horária de 15 horas, distribuídas em cinco aulas semanais com duração de três horas no turno vespertino, das 14h às 17h. As aulas serão realizadas de 10 a 13 de abril de 2017, no bloco “E” (curso de Geografia), localizado no campus Marco Zero (Macapá-AP). As aulas serão ministradas por professores de língua inglesa da Universidade Federal do Amapá (Unifap).

O resultado com os nomes dos inscritos será divulgado no dia 6 de abril de 2017 pela Coordenação de Relações Internacionais e pelo Departamento de Extensão (DEX), com a relação dos beneficiários nas dependências da coordenação do curso, e no site da Unifap.

Confira aqui a íntegra do edital.

Serviço

Inscrições abertas para o projeto de extensão “Curso Inglês Instrumental: Estratégias de Leitura para Exame de Proficiência em Língua Inglesa – Mestrado e Doutorado”. Inscrições: 27 de março a 5 de abril de 2017, enviando formulário de inscrição e documentos listados no edital para o e-mail extensaoproingri@gmail.com. Inscrição e curso gratuitos. 30 vagas. Confira o edital da seleção no site da Unifap. Informações: 4009-2834 ou dex@unifap.br.