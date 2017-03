João Baptista Herkenhoff: A arte da interpretação jurídica

A Hermenêutica é a arte e a ciência da interpretação. Todos os profissionais do Direito (advogados, juízes, promotores de Justiça, procuradores, assistentes jurídicos) estão diariamente às voltas com a tarefa de descobrir o sentido e o alcance das leis.

Fui Juiz de Direito durante decênios. Sou autor do livro “Como aplicar o Direito”, publicado pela Editora Forense, do Rio da Janeiro, e que alcançou várias edições. Além desta obra, publiquei muitas outras totalizando 50 (cinquenta) títulos que podem ser conferidos no site.

Eu me proponho a proferir palestras, ou realizar seminários de Hermenêutica Jurídica, em universidades, faculdades, seccionais da OAB, igrejas etc. Os seminários têm duração de uma semana mas podem se estender por um mês, se houver interesse num maior aprofundamento do tema.

Meu principal objetivo, ao proferir palestras e ministrar seminários, é divulgar a obra que produzi.

Os livros não têm pernas para andar sozinhos. Sem o esforço de autores, editores, livreiros e amantes do saber, os livros ficam esquecidos num canto, salvo algumas exceções.

Pessoas que quiserem comunicar-se comigo podem remeter mensagens para o endereço eletrônico.

João Baptista Herkenhoff, Juiz de Direito aposentado (ES), palestrante em atividade e escritor.

