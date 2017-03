ISE lança processo seletivo para contratação de multiprofissionais

O governo do Acre, por meio do Instituto Socioeducativo (ISE), lançou nesta segunda-feira, 27, o processo seletivo para contratação de professores, coordenador pedagógico e supervisor operacional. As inscrições seguem até o próximo dia 31 de março e podem ser realizadas na sede administrativa da instituição, na Avenida das Nações Unidas, 2731, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Ao todo o órgão oferta 20 vagas para profissionais com formação em Serviço Social, Ciências Sociais, História, Direito e Psicologia. O edital está disponível no Diário Oficial do Acre, desta segunda-feira. Os documentos previstos em edital devem ser entregues dentro de envelope na sede administrativa do Ise, em horário comercial: de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 11h30.

“Os candidatos selecionados passarão por formação com profissionais que atuam no Sistema de Atendimento Socioeducativo, incluindo ISE, e no Sistema de Garantia de Direitos. A Formação será em Sena Madureira, Feijó e Cruzeiro do Sul”, destacou o diretor presidente do ISE, Rafael Almeida.

Agência de Notícias do Acre

