Mais de R$ 500 mil são transferidos ao Amazonas para ações durante cheia

Enchente já atingiu mais de cinco mil famílias em quatro municípios; verba é destinada à Defesa Civil

O Ministério da Integração Nacional autorizou empenho e transferência de recursos para ações de Defesa Civil ao Governo do Estado do Amazonas. O valor de R$ 523 mil será repassado para a execução de ações de resposta à cheia dos rios no estado. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União.

Quatro municípios estão em situação de emergência no Amazonas pela cheia na calha do Rio Juruá. A Defesa Civil do Amazonas estima que 5.970 foram afetadas nas cidades de Guajará, Ipixuna, Eirunepé e Itamarati. Dez municípios estão em alerta no interior do Amazonas por conta da cheia, nas calhas do rios Juruá e Solimões, de acordo com a Defesa Civil do Amazonas. A situação de alerta é a fase que antecede a Situação de Emergência.

São classificadas em Situação de Alerta as cidades: Juruá, Carauari, Envira, Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tonantins e Atalaia do Norte. Em ‘Atenção’ permanecem os municípios que compõem a calha do Baixo Amazonas (Parintins, Barreirinha, São Sebastião do Uatumã, Nhamundá, Urucará, Boa Vista do Ramos, Maués).

