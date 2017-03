Unifap divulga edital para especialização em Políticas Educacionais

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) divulgou edital para interessados em ingressar no curso de especialização em Políticas Educacionais. As inscrições iniciam no dia 12 de abril e seguem até o dia 21 do mesmo mês e serão aceitas somente via internet, por meio do site www.unifap.br.

A instituição ofertará 40 vagas que serão preenchidas conforme a classificação dos candidatos, obedecendo ainda a reserva de vagas. A seleção ocorrerá em duas etapas: análise de pré-projeto de pesquisa e prova de conhecimentos gerais. Os candidatos que tiverem as inscrições homologadas deverão entregar, de 2 a 4 de maio, no laboratório do curso de Pedagogia do campus Marco Zero, das 9h às 11h30, os seguintes documentos:

a) Duas vias do Pré-Projeto de Pesquisa (sendo uma via com identificação de autoria e outra via sem tal identificação), com o máximo de 5 laudas, contendo problema de pesquisa, objetivos, justificativa, metodologia, cronograma e referências;

b) Cópia, com apresentação do original para conferência, do diploma ou documento equivalente que comprove a conclusão de curso de graduação, com reconhecimento pelo Ministério da Educação para as universidades brasileiras e, de outros órgãos equivalentes para as estrangeiras.

A prova de conhecimentos ocorrerá no dia 24 de maio, no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP). O local para cada candidato será divulgado até o dia 19 de maio no endereço eletrônico www.unifap.br.

Mais informações disponíveis no edital.

Texto: Jéssica Santos (bolsista da Assessoria Especial da Reitoria)