Acre zera índice de mortes de crianças no trânsito

Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) revelam que os índices de mortes de crianças e adolescentes menores de 14 anos chegaram a 0% em 2016.

“Esse resultado demonstra o esforço do governo do Estado, por meio do Detran, em diminuir a violência no trânsito. Temos trabalhado diversos projetos de educação, engenharia e fiscalização e seguimos com o compromisso de incentivar o desenvolvimento de valores sociais e atitudes positivas no sentido de garantir a vida nas vias”, enfatiza o diretor-geral do Detran, Pedro Longo.

Só em 2016 o Detran atingiu mais 235 mil pessoas com ações educativas em todo o estado. Ao longo do ano, foram realizadas 265 ações distribuídas em blitz educativas, abordagens, atendimentos em escolas e empresas com peças de teatro e palestras.

Uma pesquisa divulgada na terça-feira, 28, pela ONG Criança Segura aponta Rio Branco como a 5° capital no ranking de mortes de crianças no trânsito, alcançando uma média de 4,92 a cada 100 mil crianças e adolescentes. Porém, a pesquisa leva em conta dados de 2014 quando cinco crianças foram vítima da violência no trânsito no estado. Já em 2015 o número caiu para três vítimas.

Agencia de Notícias do Acre

