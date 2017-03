Deputado edita nota em apoio ao povo e ao movimento de greve geral na Guiana Francesa

O deputado Paulo Lemos (PSOL), na posição de vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Estado, na Assembleia Legislativa do Amapá, solidariza-se com o movimento de greve geral e com o povo da Guiana Francesa e os Brasileiros que vivem legalmente no Departamento Francês.

Nos últimos meses, organizações e movimento sociais e indígenas da Guiana Francesa caminharam juntos para deflagrar greve geral no departamento francês. O intuito é reivindicar maior autonomia sobre a gestão em detrimento às ações unilaterais do governo francês. Na pauta de reivindicações, exigem ainda melhorias na condição de vida e, em alguns setores, a independência colonial da França.

Consideramos a greve geral na Guiana Francesa um momento histórico muito importante na América Latina, por se tratar de luta pela autonomia de um povo. O território possui ainda uma ligação direta com o Amapá, por fazer fronteira com o Estado além de abriga um numero significativo de amapaenses vivendo no departamento francês.

“Nosso mandato se solidariza com a mobilização popular vivida hoje pelo povo da Guiana Francesa que, de forma justa, luta por sua autonomia e, com isso, escreve uma página importante da história da América Latina”, considera Paulo Lemos.

Como vice-presidente da comissão de Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Amapá, estaremos acompanhando de perto todos os desdobramentos que ocorrerão com o movimento na Guiana Francesa.

Deputado Paulo Lemos

