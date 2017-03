Prefeitura realiza limpeza nos cemitérios de Macapá

Dando continuidade ao cronograma de manutenção dos logradouros públicos, a Prefeitura de Macapá fez nesta quinta-feira, 30, limpeza dos cemitérios São Francisco de Assis, na zona norte, e São José, no bairro Santa Rita, zona sul da capital. Estão sendo feitos serviços de capina, roçagem, varrição e retirada de entulho da área.

A manutenção desses logradouros está sendo feita desde a última semana, com aproximadamente oito homens. No São Francisco de Assis, os serviços estão 50% concluídos e estima-se que sejam finalizados ainda nas próximas semanas.

A pedagoga Maria Auxiliadora ressalta a importância da manutenção dos túmulos por parte dos próprios familiares que, muitas vezes, na hora da limpeza, retiram as flores e simplesmente despejam no chão. “É importante sim que a prefeitura venha e limpe o cemitério, mas se as pessoas não zelarem não adianta. Tem alguns túmulos que estão simplesmente cheios de mato, porque as famílias vêm, plantam em cima do túmulo e simplesmente deixam aí”.

Para o mototaxista Jackson Almeida, a limpeza no cemitério contribui também para inibir a ação dos vândalos no local. “Muitas vezes, eles se aproveitam do mato alto em algumas áreas para se esconder e assaltar os visitantes. Minha esposa já foi assaltada duas vezes aqui. Acredito que agora, com a área limpa, esses roubos diminuam, porque eles não terão onde se esconder”.

Para o fim de abril e início de maio, uma nova ação de limpeza já está sendo programada, desta vez, nos três cemitérios da capital (São José, São Francisco de Assis e Nossa Senhora da Conceição) para deixá-los prontos para a visitação no Dia das Mães.

Karla Marques

Assessora de comunicação/Semur

Curtir isso: Curtir Carregando...