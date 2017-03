SESI Amapá abre inscrições para casamento comunitário que será realizado na Ação Global 2017

Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá está com inscrições abertas para casais que queiram oficializar a situação conjugal perante a Justiça Brasileira. O casamento comunitário será realizado na Ação Global 2017, em 27 de maio. Foram disponibilizadas 40 vagas para industriários e 20 para a comunidade.

Os interessados em participar da celebração coletiva, precisam fazer a inscrição no SESI AP, na sala do setor de Promoção da Saúde, localizado na Av. Desidério Antônio Coelho, s/n – Trem. Eles devem se direcionar à coordenadora do Casamento Comunitário, Silmara dos Anjos.

No primeiro momento, o casal faz a inscrição e recebe orientações quanto às demais exigências para a formalização da união. A fase seguinte é a de comprovação. Para isso, na quarta-feira, 5 de abril, os inscritos deverão entregar, obrigatoriamente, os originais dos seguintes documentos: RG, CPF, Certidão de Nascimento e comprovante de residência. O atendimento será realizado no Teatro do SESI, no horário de 8h às 12h e de 14h às 18h.

Ação Global 2017

A edição deste ano da Ação Global vai ocorrer na unidade do SESI, em Macapá, e utilizará espaços da Escola Estadual Irmã Santina Rioli e da Praça Nossa Senhora da Conceição. No dia, de 8h às 17h, serão ofertados serviços essenciais integrados e gratuitos à população, bem como atividades direcionadas às crianças e aos adultos de todas as idades, nas áreas de saúde, cidadania, lazer, cultura, esporte e educação. Em 2017, a iniciativa tem como tema “Qualidade de Vida para toda a família”.

