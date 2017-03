TRE-PA cassa mandato de Simão Jatene e Zequinha Marinho

Por quatro votos a dois, o Pleno cassou o mandato e condenou o político por abuso de poder econômico

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará cassou o mandato do Governador do Estado Simão Jatene, do PSDB e do vice-governador Zequinha Marinho, doPSC.

O Ministério Público Eleitoral acusa o governador de irregularidades em programas de moradia durante as eleições de 2014, como a entrega de cheque moradia a eleitores que prometeram voto a Jatene e Zequinha.

A chapa também é acusada de utilização indevida de meios de comunicação. Como ainda cabe recurso, a perda de mandato não é imediata. O afastamento só ocorre após o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral.

Mas de acordo com o Ministério Público Federal, mesmo com recurso à última instância da Justiça eleitoral, Jatene não poderá concorrer nas eleições de 2018 e permanecerá inelegível até 2022, por causa da lei da ficha limpa.

Simão Jatene está no terceiro mandato de governador. Ele, que já governou o estado em 2002, é o chefe do executivo estadual desde 2011. O governador ainda não se pronunciou sobre a decisão do TRE

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...